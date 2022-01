Mattarella, una tranquilla domenica in famiglia. Ma il bis al Quirinale riprende quota (Di domenica 23 gennaio 2022) Una tranquilla domenica in famiglia per Sergio Mattarella. Da Palermo segue le trattative per l’elezione del suo successore e – come annota La Stampa – deve avere considerato con apprensione quanto avvenuto al vertice del centrodestra. “Perché – scrive il quotidiano – da ieri sera, con la rinuncia di Berlusconi alla candidatura al Colle e il “no” all’eventuale spostamento di Draghi da Palazzo Chigi, il bis del Capo dello Stato ha ripreso corpo, anche se la contrarietà del Presidente rispetto a quest’ ipotesi è chiarissima, ed è stata ribadita l’ultima volta solo due giorni fa”. Se lo stallo sui nomi dovesse prolungarsi oltre la terza votazione “il congelamento di Mattarella e Draghi ciascuno al proprio posto potrebbe ridiventare uno sbocco possibile”. Intanto il presidente ha trascorso una ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 23 gennaio 2022) Unainper Sergio. Da Palermo segue le trattative per l’elezione del suo successore e – come annota La Stampa – deve avere considerato con apprensione quanto avvenuto al vertice del centrodestra. “Perché – scrive il quotidiano – da ieri sera, con la rinuncia di Berlusconi alla candidatura al Colle e il “no” all’eventuale spostamento di Draghi da Palazzo Chigi, il bis del Capo dello Stato ha ripreso corpo, anche se la contrarietà del Presidente rispetto a quest’ ipotesi è chiarissima, ed è stata ribadita l’ultima volta solo due giorni fa”. Se lo stallo sui nomi dovesse prolungarsi oltre la terza votazione “il congelamento die Draghi ciascuno al proprio posto potrebbe ridiventare uno sbocco possibile”. Intanto il presidente ha trascorso una ...

Advertising

emmabonino : #Quirinale: Le dinamiche sono sempre le stesse. Basta guardare alle votazioni nelle occasioni precedenti ricordando… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Da Casini ad Amato, i papabili e i loro profili. Una carrellata, senza la pretesa di esaurire… - marcodimaio : Per @italiaviva il futuro #PresidenteDellaRepubblica deve essere una figura capace di incarnare i valori della Cost… - Agricolturabio1 : RT @AlbertoLetizia2: Il presidente #Mattarella seguirà lo svolgimento delle votazioni per l'elezione del nuovo #PresidenteDellaRepubblica d… - Falco23121973 : RT @jacopoat: Anche oggi mi sorprendete col vostro sconfinato amore per Sergio Mattarella. Me la dite 'na cosa per cui sarà ricordato in ma… -