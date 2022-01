Marte – Il rover Perseverance imbarca sassolini che lo bloccano (Di domenica 23 gennaio 2022) Da tempo il rover Perseverance della NASA sta esplorando il cratere marziano di Jezero. E le difficoltà non sono poche. Un imprevisto, all’apparenza poco importante, si è trasformato in un grave problema e in un rompicapo per i tecnici della NASA. E così il rover è finito in trappola: per colpa di alcuni sassolini… I sassolini che hanno bloccato Perseverance (Twitter) – curiosauro.itI sassolini che hanno bloccato Perseverance L’intoppo si è verificato nel corso dell’estrazione di un campione di roccia da un masso denominato Issole. Ripercorriamo insieme i fatti. Il 29 dicembre del 2021, Perseverance era alle prese con il trasferimento del materiale estratto dal cratere di Jezero dal perforatore al contenitore apposito (Sample Tube ... Leggi su curiosauro (Di domenica 23 gennaio 2022) Da tempo ildella NASA sta esplorando il cratere marziano di Jezero. E le difficoltà non sono poche. Un imprevisto, all’apparenza poco importante, si è trasformato in un grave problema e in un rompicapo per i tecnici della NASA. E così ilè finito in trappola: per colpa di alcuni… Iche hanno bloccato(Twitter) – curiosauro.itIche hanno bloccatoL’intoppo si è verificato nel corso dell’estrazione di un campione di roccia da un masso denominato Issole. Ripercorriamo insieme i fatti. Il 29 dicembre del 2021,era alle prese con il trasferimento del materiale estratto dal cratere di Jezero dal perforatore al contenitore apposito (Sample Tube ...

