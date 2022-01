LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Feuz e Odermatt fanno la voce grossa, Paris non si riscatta (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI CORTINA DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI Kitzbuehel 14.15 Avvio grintoso di Marsaglia, top-speed in alto! 14.13 Neppure l’austriaco Vincent Kriechmayer avvicina la coppia svizzera (dodicesimo a +1”81). Tocca al nostro Matteo Marsaglia! 14.12 Nono a +1”43 il veterano azzurro. Peccato, ha sciato bene sul tecnico pagando dazio nei tratti di scorrevolezza. 14.11 Anche oggi “Inner” perde un capitale nella stradina, già un secondo di gap da Feuz. 14.10 Proviamo a consolarci con la prova di Christof Innerhofer. 14.09 Continua a crescere lo svantaggio di Paris, +1”26 a tre quarti di gara. Perde ancora un’incollatura in fondo, è soltanto settimo a +1”27. 14.08 ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI CORTINA DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI14.15 Avvio grintoso di Marsaglia, top-speed in alto! 14.13 Neppure l’austriaco Vincent Kriechmayer avvicina la coppia svizzera (dodicesimo a +1”81). Tocca al nostro Matteo Marsaglia! 14.12 Nono a +1”43 il veterano azzurro. Peccato, ha sciato bene sul tecnico pagando dazio nei tratti di scorrevolezza. 14.11 Anche oggi “Inner” perde un capitale nella stradina, già un secondo di gap da. 14.10 Proviamo a consolarci con la prova di Christof Innerhofer. 14.09 Continua a crescere lo svantaggio di, +1”26 a tre quarti di gara. Perde ancora un’incollatura in fondo, è soltanto settimo a +1”27. 14.08 ...

