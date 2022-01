Isola dei Famosi 2022: Loredana Lecciso fra i naufraghi e Alvise Rigo inviato? (Di domenica 23 gennaio 2022) Cominciano a circolare le voci sulla prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Si parla di Loredana Lecciso come possibile concorrente e di Alvise Rigo come inviato. Ma non finisce qui… Leggi su comingsoon (Di domenica 23 gennaio 2022) Cominciano a circolare le voci sulla prossima edizione de L'dei. Si parla dicome possibile concorrente e dicome. Ma non finisce qui…

Advertising

fanpage : Quattro pazienti positivi al Covid-19 ricoverati al pronto soccorso sono morti nel giro di tre giorni in attesa che… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Gli oceani protagonisti di “Mompracem, l’isola dei documentari”. La storia del surfista Ferreira, medag… - DavideDavidec : @MiuccioPrado @PieroSansonetti Il partito dei PM è come l’isola su cui si è trasferito Elvis. Non pervenuta… - noto_concetta80 : Nessuna isola erge sull’orizzonte della nostra civiltà una fronte più radiosa della Sicilia.Essa punta verso tre co… - airone555 : RT @RaiDue: ?? Sono le creature più rumorose del pianeta, capaci di emettere suoni più forti di quelli di un jet ?? ?? ''Mompracem - L'isol… -