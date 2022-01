Insigne, segna l’agente: “Volevo fare una conferenza ma…” (Di domenica 23 gennaio 2022) Vincenzo Pisacane agente di Lorenzo Insigne ha scritto un post sui social network dopo il gol di Insigne con la Salernitana. l’agente del calciatore è stato molto contestato, anche perché si imputa anche a lui la decisione di Insigne di lasciare Napoli per Toronto. Pisacane al termine di Napoli-Salernitana, finita col punteggio di 4-1, ha voluto scrivere un post. “Volevo fare una conferenza stampa così da poter spiegare tante e tante cose a chi o non ha voluto capire o ha fatto finta di non capire…ma ci hai pensato tu…sempre sul campo…a modo tuo”. Il riferimento è al gol di Insigne su rigore. Gol che porta il capitano del Napoli a raggiungere il record di gol di Maradona, con tanto di dedica al pubblico napoletano. Rigori molto contestati dalla ... Leggi su napolipiu (Di domenica 23 gennaio 2022) Vincenzo Pisacane agente di Lorenzoha scritto un post sui social network dopo il gol dicon la Salernitana.del calciatore è stato molto contestato, anche perché si imputa anche a lui la decisione didi lasciare Napoli per Toronto. Pisacane al termine di Napoli-Salernitana, finita col punteggio di 4-1, ha voluto scrivere un post. “unastampa così da poter spiegare tante e tante cose a chi o non ha voluto capire o ha fatto finta di non capire…ma ci hai pensato tu…sempre sul campo…a modo tuo”. Il riferimento è al gol disu rigore. Gol che porta il capitano del Napoli a raggiungere il record di gol di Maradona, con tanto di dedica al pubblico napoletano. Rigori molto contestati dalla ...

Advertising

Lukariezzu : @CardeMarco Devono prendere i rigori per far segnare insigne altrimenti non segna manco con le mani - RadioSportiva : Lorenzo Insigne segna il suo gol numero 115 con la maglia del Napoli e raggiunge Diego Maradona al terzo posto dell… - anteprima24 : ** #Insigne segna e raggiunge #Maradona, poi la #Dedica: 'Ti amo e ti amerò per sempre' ** - FH_Mariano : Sta giornata è strana forte. #Meret e #Handanovic che prendono gol da Salernitana e Venezia, ma #Sirigu fa clean s… - err0rrrrrrr : RT @Fix_55: Poker Napoli, Salernitana ko: Insigne segna e aggancia Diego -