Incidente a Rezzato, scontro tra un bus e un'auto: morti cinque ragazzi tra i 17 e i 23 anni. Chi sono le vittime (Di domenica 23 gennaio 2022) Strage in strada sabato sera poco prima di mezzanotte sulla strada provinciale 45 nel comune di Rezzato, in provincia di Brescia. cinque ragazzi tra i 18 e i 23 anni sono morti in...

emergenzavvf : ?? #Rezzato (BS), intervento dei #vigilidelfuoco per un grave incidente stradale sulla SP45 bis: autovettura contro… - Agenzia_Ansa : Cinque persone sono morte in seguito ad un'incidente avvenuto in serata nel comune di Rezzato, in provincia di Bres… - poliziadistato : Cinque ragazzi tra 18 e i 23 anni sono morti in seguito ad un'incidente avvenuto ieri sera nel comune di Rezzato, p… - nicola_lucchi : RT @ultimenotizie: Cinque giovani sono morti in seguito ad un'incidente avvenuto poco prima della mezzanotte sulla strada provinciale 45 n… - RobertoGueli : RT @TgrRaiLombardia: 5 morti in un #incidente sulla strada provinciale 45 nel comune di #Rezzato, in provincia di Brescia. Le vittime sono… -