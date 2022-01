Covid, risalgono ricoveri nei reparti ordinari. In leggero aumento terapie intensive. DATI (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo due giorni in calo, torna a salire il numero di pazienti positivi ricoverati con sintomi in Italia: sono 19.627, 185 più di ieri. In rianimazione i posti letto occupati sono 1.685 (+9). Secondo il bollettino del 23 gennaio, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 138.860 su 933.384 tamponi: la percentuale di contagiati è al 14,9% (era al 16,4%). In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 9.923.678 e i decessi 143.523 (+227) Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo due giorni in calo, torna a salire il numero di pazienti positivi ricoverati con sintomi in Italia: sono 19.627, 185 più di ieri. In rianimazione i posti letto occupati sono 1.685 (+9). Secondo il bollettino del 23 gennaio, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 138.860 su 933.384 tamponi: la percentuale di contagiati è al 14,9% (era al 16,4%). In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 9.923.678 e i decessi 143.523 (+227)

