Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021-2022: Odermatt padrone, Razzoli 5° in slalom (Di domenica 23 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2021-2022 1. Marco Odermatt (Svizzera) 1200 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 825 3. Matthias Mayer (Austria) 692 4. Beat Feuz (Svizzera) 579 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 5646. Dominik Paris (Italia) 446 7. Alexis Pinturault (Francia) 411 8. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 409 9. Manuel Feller (Austria) 386 10. Lucas Braathen (Norvegia) 333 Classifica Coppa DEL Mondo DISCESA 2021-2022 1. Aleksander Kilde (Norvegia) 445 2. Beat Feuz (Svizzera) 437 3. Matthias Mayer (Austria) 402 4. Marco Odermatt (Svizzera) 4015. Dominik Paris (Italia) 356 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 325 Classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022)GENERALEDELSCI1. Marco(Svizzera) 1200 2. Aleksander Kilde (Norvegia) 825 3. Matthias Mayer (Austria) 692 4. Beat Feuz (Svizzera) 579 5. Vincent Kriechmayr (Austria) 5646. Dominik Paris (Italia) 446 7. Alexis Pinturault (Francia) 411 8. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 409 9. Manuel Feller (Austria) 386 10. Lucas Braathen (Norvegia) 333DELDISCESA1. Aleksander Kilde (Norvegia) 445 2. Beat Feuz (Svizzera) 437 3. Matthias Mayer (Austria) 402 4. Marco(Svizzera) 4015. Dominik Paris (Italia) 356 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 325...

Advertising

danilo198108 : @DucaAndrea85 un tifoso deve tifare soprattutto se la sua squadra è prima in classifica agli ottavi di Champions e ai quarti di coppa Italia - pastaiofranco : RT @ElTrattore: 1 posto in classifica ? Qualificazione ottavi di Champions ? Supercoppa Italiana ? Quarti di Coppa Italia ? Gioco migli… - mn3mocs : RT @ElTrattore: 1 posto in classifica ? Qualificazione ottavi di Champions ? Supercoppa Italiana ? Quarti di Coppa Italia ? Gioco migli… - paki99999 : RT @ElTrattore: 1 posto in classifica ? Qualificazione ottavi di Champions ? Supercoppa Italiana ? Quarti di Coppa Italia ? Gioco migli… - ElTrattore : 1 posto in classifica ? Qualificazione ottavi di Champions ? Supercoppa Italiana ? Quarti di Coppa Italia ? Gio… -