Australian Open 2022, Nadal: “Shapovalov difficile da affrontare, ricordo Montreal 2017” (Di domenica 23 gennaio 2022) “Durante il primo set non ho trovato break perché Mannarino stava giocando alla grande. Lui stava mantenendo un livello molto alto. La palla arrivava velocissima, il suo servizio è stato difficile da leggere, ma dal secondo set in poi ho trovato il modo per avanzare. Sono sceso in campo consapevole che sarebbe stata una partita difficile. Questa è una vittoria dal grande valore, quindi sono molto felice. Prossimo turno con Shapovalov? ricordo Montreal 2017, è stata dura (ride, ndr): ha giocato alla grande, era molto giovane e ha giocato con un’intensità incredibile, lui è uno dei giocatori con più potenziale nel circuito. Quando gioca bene è difficile contrastarlo, può vincere dei titoli Slam, sarà complesso affrontarlo. Eliminazione Zverev? Non sono così sorpreso. ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) “Durante il primo set non ho trovato break perché Mannarino stava giocando alla grande. Lui stava mantenendo un livello molto alto. La palla arrivava velocissima, il suo servizio è statoda leggere, ma dal secondo set in poi ho trovato il modo per avanzare. Sono sceso in campo consapevole che sarebbe stata una partita. Questa è una vittoria dal grande valore, quindi sono molto felice. Prossimo turno con, è stata dura (ride, ndr): ha giocato alla grande, era molto giovane e ha giocato con un’intensità incredibile, lui è uno dei giocatori con più potenziale nel circuito. Quando gioca bene ècontrastarlo, può vincere dei titoli Slam, sarà complesso affrontarlo. Eliminazione Zverev? Non sono così sorpreso. ...

Advertising

Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - ItaliaTeam_it : ALÉ JANNIK! ?? Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open, il giapponese Taro Daniel superato in quattro set!… - bonagjergji1 : RT @Eurosport_IT: Solo Roger Federer ha fatto meglio del maiorchino agli Australian Open: lo svizzero è approdato ai quarti di finale in 15… - OA_Sport : #AusOpen Con Zverev eliminato, Rafa Nadal può puntare alla finale -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open, Fognini e Bolelli nei quarti del torneo di doppio Vittoria con brivido per Simone Bolelli e Fabio Fognini negli ottavi del doppio agli Australian Open . Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità e il 34enne di Arma di Taggia, n.93 ATP in doppio, hanno eliminato per 3 - 6 ,7 - 6, 6 - 3 dopo una battaglia di oltre due ore e ...

Australian Open 2022, Denis Shapovalov elimina Alexander Zverev in tre set! Nel secondo parziale il tedesco è costretto a rimontare dallo 0 - 2, ma trova prima l'aggancio sul 2 - 2 e poi l'allungo col break nell'ottavo gioco che lo manda a servire per il set avanti 5 - 3. ...

Australian Open, Tiley (direttore torneo): "Djokovic non farà causa a Tennis Australia e tornerà nel 2023" Eurosport IT Chi è Alex De Minaur, l’avversario di Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open. Si conoscono dalle NextGen… Domani, non prima delle 04.30 del mattino italiano, Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur per il suo primo ottavo di finale negli Australian Open. L'altoatesino, dopo aver battuto con qualche patema ...

Australian Open 2022: vola Nadal, Shapovalov fa fuori Zverev Il maiorchino elimina Mannarino ed affronterà nei quarti il canadese che ha approfittato di una giornata no del campione delle Finals: la testa di serie numero tre cede in tre set.

Vittoria con brivido per Simone Bolelli e Fabio Fognini negli ottavi del doppio agli. Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità e il 34enne di Arma di Taggia, n.93 ATP in doppio, hanno eliminato per 3 - 6 ,7 - 6, 6 - 3 dopo una battaglia di oltre due ore e ...Nel secondo parziale il tedesco è costretto a rimontare dallo 0 - 2, ma trova prima l'aggancio sul 2 - 2 e poi l'allungo col break nell'ottavo gioco che lo manda a servire per il set avanti 5 - 3. ...Domani, non prima delle 04.30 del mattino italiano, Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur per il suo primo ottavo di finale negli Australian Open. L'altoatesino, dopo aver battuto con qualche patema ...Il maiorchino elimina Mannarino ed affronterà nei quarti il canadese che ha approfittato di una giornata no del campione delle Finals: la testa di serie numero tre cede in tre set.