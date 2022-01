Alexander Zverev allergico agli Slam: 11 sconfitte su 11 contro dei top10! (Di domenica 23 gennaio 2022) Alexander Zverev è stato sconfitto da Denis Shapovalov negli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Il tedesco è stato letteralmente spazzato via dal canadese, capace di imporsi col punteggio di 6-3, 7-6(5), 6-3 e di proseguire così la sua avventura sul cemento outdoor di Melbourne. Il numero 3 al mondo è stato surclassato dal numero 14 del ranking ATP e ha terminato anzitempo la sua avventura nel primo Slam della stagione di tennista. Il ribattezzato Sascha prosegue nella sua allergia cronica negli Slam, dove non riesce a emergere come vorrebbe e come ci si aspetterebbe dal suo talento. Il 24enne ha raggiunto una sola finale (US Open 2020, persa contro l’austriaco Dominic Thiem dopo essere stato in vantaggio per 2-0), la semifinale al Roland Garros 2021 e agli Australian Open ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022)è stato sconfitto da Denis Shapovalov negli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Il tedesco è stato letteralmente spazzato via dal canadese, capace di imporsi col punteggio di 6-3, 7-6(5), 6-3 e di proseguire così la sua avventura sul cemento outdoor di Melbourne. Il numero 3 al mondo è stato surclassato dal numero 14 del ranking ATP e ha terminato anzitempo la sua avventura nel primodella stagione di tennista. Il ribattezzato Sascha prosegue nella sua allergia cronica negli, dove non riesce a emergere come vorrebbe e come ci si aspetterebbe dal suo talento. Il 24enne ha raggiunto una sola finale (US Open 2020, persal’austriaco Dominic Thiem dopo essere stato in vantaggio per 2-0), la semifinale al Roland Garros 2021 eAustralian Open ...

Advertising

OA_Sport : #AusOpen Non cerca scuse Alexander Zverev dopo il ko contro Shapovalov: grande amarezza e delusione per il tedesco - purtroppobea : buongiorno alexander zverev sbattuto fuori in tre set dagli ao da voi come splende il sole? da me altissimo - SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: Il tabù Slam per Alexander #Zverev ???? prosegue nel modo e nel momento più inatteso. Classe 1997, il tedesco ha ancora tu… - newsfresche : RT @OA_Sport: #AusOpen Con Zverev eliminato, Rafa Nadal può puntare alla finale - OA_Sport : #AusOpen Con Zverev eliminato, Rafa Nadal può puntare alla finale -