Sparatoria a Taranto in pieno giorno: due poliziotti feriti durante un controllo: uno è molto grave (Di sabato 22 gennaio 2022) Sparatoria a Taranto in pieno giorno. Due poliziotti sono stati feriti nel corso di una Sparatoria in centro, in viale Magna Grecia. Uno dei due agenti ha riportato ferite più lievi alla mano, mentre l’altro collega desta molte preoccupazioni: è stato colpito al torace e si trova in codice rosso in ospedale. Dalle prime indagini non dovrebbe essere in pericolo di vita. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla strada, in un tratto molto frequentato intorno alle 11.45. C’è un fermato e sono in corso gli accertamenti per capire se si tratti dell’uomo responsabile del ferimento dei due poliziotti. Due agenti feriti a Taranto durante un inseguimento Gli agenti erano impegnati in un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022)in. Duesono statinel corso di unain centro, in viale Magna Grecia. Uno dei due agenti ha riportato ferite più lievi alla mano, mentre l’altro collega desta molte preoccupazioni: è stato colpito al torace e si trova in codice rosso in ospedale. Dalle prime indagini non dovrebbe essere in pericolo di vita. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla strada, in un trattofrequentato intorno alle 11.45. C’è un fermato e sono in corso gli accertamenti per capire se si tratti dell’uomo responsabile del ferimento dei due. Due agentiun inseguimento Gli agenti erano impegnati in un ...

