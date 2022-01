Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di sabato 22 gennaio 2022) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. I rigori A favore E contro 2021/2022 LA classifica DEI PALI E DELLE TRAVERSE GLI EPISODI VAR A ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. I2021/2022 LADEI PALI E DELLE TRAVERSE GLI EPISODI VAR A ...

Advertising

BrunoSilves3 : @SkySport Se smettono de davve rigori siete da serie B. - Alexquellovero : @ChrisElMuss Botman in serie A fa 3 rigori a partita ahahah lento e impacciato. Se vuoi avere la difesa perfetta fa… - cataldi_marco : Per @sportmediaset ... Come mai solo sul Milan il sondaggio??? Possiamo farne uno su Lazio Inter Juventus????? Grazie… - manoACM1899 : RT @sportface2016: #Inter, le parole di Paolo #Bonolis sul #Milan capolista: 'Chiunque sarebbe primo con 14 rigori' - internazionaleL : @Alessandro_Tac @DiMarzio @acmilan Povera Serie A. Va beh che con 20 rigori era difficile non farlo -