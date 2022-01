“Sandro ha saputo seminare la felicità nella vita di tantissime persone” (Di sabato 22 gennaio 2022) di Monica De Santis Ciao Sandro! Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali di AlesSandro?Nisivoccia, l’attore e regista che ha fatto la storia del teatro salernitano e non solo e che ha formato decine e decine di giovani attori. Ieri l’ultimo saluto, all’88enne, che per tanti, è il simbolo della cultura di questa città. nella nuova chiesa di Torrione Alto, al fianco dei figli di?Sandro, tanti, tantissimi amici e colleghi di lavoro. Ognuno con la sua storia personale, ognuno con i suoi ricordi. Ognuno con un grazie da dire a Sandro, per esserci stato e per essere stato quello che è stato. Alle esequie hanno partecipato anche il sindaco Vincenzo Napoli e Antonia Willburger già assessore alla cultura ed oggi consigliera comunale. “Nisivoccia è stato un personaggio straordinario – ha detto il sindaco ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 22 gennaio 2022) di Monica De Santis Ciao! Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali di Ales?Nisivoccia, l’attore e regista che ha fatto la storia del teatro salernitano e non solo e che ha formato decine e decine di giovani attori. Ieri l’ultimo saluto, all’88enne, che per tanti, è il simbolo della cultura di questa città.nuova chiesa di Torrione Alto, al fianco dei figli di?, tanti, tantissimi amici e colleghi di lavoro. Ognuno con la sua storia personale, ognuno con i suoi ricordi. Ognuno con un grazie da dire a, per esserci stato e per essere stato quello che è stato. Alle esequie hanno partecipato anche il sindaco Vincenzo Napoli e Antonia Willburger già assessore alla cultura ed oggi consigliera comunale. “Nisivoccia è stato un personaggio straordinario – ha detto il sindaco ...

