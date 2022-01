Roma, preso il terrore dei tassisti: li faceva passare per San Basilio e poi li rapinava (Di sabato 22 gennaio 2022) Era diventato il terrore dei tassisti con diversi colpi messi a segno in questi primi giorni dell’anno a Roma. L’uomo, un senza fissa dimora, dopo aver richiesto la corsa si faceva accompagnare nella zona di San Basilio e poco prima di scendere li minacciava con una roncola. Gli autisti erano così costretti a consegnare, oltre all’incasso di giornata, anche eventuali oggetti preziosi che avevano con sé. Nelle scorse ore però la Polizia ha finalmente messo fine alle sue scorribande. Leggi anche: Roma, chiama il taxi per trasportare la droga: arrestato 19enne Roma, preso il terrore dei tassisti: il primo colpo a Capodanno Sarebbe stato l’uomo infatti la notte di San Silvestro ad aver effettuato una prima rapina ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 gennaio 2022) Era diventato ildeicon diversi colpi messi a segno in questi primi giorni dell’anno a. L’uomo, un senza fissa dimora, dopo aver richiesto la corsa siaccompagnare nella zona di Sane poco prima di scendere li minacciava con una roncola. Gli autisti erano così costretti a consegnare, oltre all’incasso di giornata, anche eventuali oggetti preziosi che avevano con sé. Nelle scorse ore però la Polizia ha finalmente messo fine alle sue scorribande. Leggi anche:, chiama il taxi per trasportare la droga: arrestato 19enneildei: il primo colpo a Capodanno Sarebbe stato l’uomo infatti la notte di San Silvestro ad aver effettuato una prima rapina ai ...

