Quirinale | N Dalla Chiesa | ' oltre 10mila firme appello per Bindi candidata'

(Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen (Adnkronos) - "In nemmeno quattro giorni l'a candidare Rosya Presidente della Repubblica ha superato le. Un risultato di assoluto rilievo se si pensa alla tenacia con cui la sua candidatura è stata giudicata “impossibile” da tanti osservatori e aspiranti protagonisti della partita per il". Lo dice Nando. "Il fatto che partendo dal nulla organizzativo, senza pubblicità sui media e ovviamente senza denari, ma solo con un passaparola spontaneo si sia arrivati a questo numero di sottoscrittori - cui si aggiungono altrettanti registrati sulla pagina Facebook - indica una diffusa volontà di vedere candidare alla massima carica dello Stato persone che abbiano fatto qualcosa di importante e faticoso per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Dalla

A dirlo è il professor NandoChiesa che ha lanciato la petizione nei giorni scorsi per la candidatura di Bindi al; la sua firma è stata subito seguita, tra gli altri, da quelle di ...... davanti alla levata di scudi in favore di un'elezione femminile al(sì, genericamente ... Ciò che perplime è, tuttavia, la rincorsa a nomi del tutto avulsimatrice politica. Perché l'...Roma, 22 gen "In nemmeno quattro giorni l'appello a candidare Rosy Bindi a Presidente della Repubblica ha superato le 10mila firme. Un risultato di assoluto ril ...Il PD rimane il primo partito ma perde voti, così come quasi tutti i maggiori partiti. Berlusconi giova della sua candidatura a Presidente della Repubblica.