Quirinale, Letta: “Ora nome condiviso e patto di legislatura” (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Il centrodestra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’inizio. Ora col ritiro di Berlusconi e lo scontro deflagrato all’interno del “Col ritiro di Berlusconi e lo scontro deflagrato all’interno del centrodestra tutto è chiaro”tutto è chiaro. Ora ci vuole accordo alto su nome condiviso e patto di legislatura”. Lo scrive in un tweet il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi alla candidatura per il Quirinale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Il centrodestra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul. Lo abbiamo detto fin dall’inizio. Ora col ritiro di Berlusconi e lo scontro deflagrato all’interno del “Col ritiro di Berlusconi e lo scontro deflagrato all’interno del centrodestra tutto è chiaro”tutto è chiaro. Ora ci vuole accordo alto sudi”. Lo scrive in un tweet il segretario del Pd, Enrico, dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi alla candidatura per il. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

VauroSenesi : #Quirinale, incontro #Letta-#Renzi... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #22gennaio ??… - Adnkronos : #Quirinale, domani nuovo vertice Conte, Letta e Speranza. - Agenzia_Ansa : Atteso oggi il vertice del centrodestra in vista del primo voto per scegliere il nuovo presidente della Repubblica,… - vivereitalia : Quirinale, Letta 'Ora serve un accordo alto su un nome condiviso' - LaNotifica : Quirinale, Letta “Ora serve un accordo alto su un nome condiviso” -