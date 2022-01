Quirinale, Dl voto positivi: spostamenti solo verso Parlamento (Di sabato 22 gennaio 2022) I "grandi elettori" positivi al Covid o in quarantena per un contatto potranno spostarsi solo per raggiungere il Parlamento. E' quanto prevede il decreto varato oggi dal Consiglio dei ministri dopo la richiesta formulata dal Parlamento di garantire l`esercizio del diritto di voto per l`elezione del presidente della Repubblica. Lo riferiscono da palazzo Chigi."I componenti membri delle Camere in seduta comune e i delegati regionali convocati a partire dal 24 gennaio 2022, i quali siano sottoposti alla misura dell'isolamento, in quanto risultati positivi all`esame da contagio del COVID-19 o della quarantena precauzionale, in quanto identificati come contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva prevista dalle vigenti disposizioni, sono autorizzati, previa comunicazione ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 22 gennaio 2022) I "grandi elettori"al Covid o in quarantena per un contatto potranno spostarsiper raggiungere il. E' quanto prevede il decreto varato oggi dal Consiglio dei ministri dopo la richiesta formulata daldi garantire l`esercizio del diritto diper l`elezione del presidente della Repubblica. Lo riferiscono da palazzo Chigi."I componenti membri delle Camere in seduta comune e i delegati regionali convocati a partire dal 24 gennaio 2022, i quali siano sottoposti alla misura dell'isolamento, in quanto risultatiall`esame da contagio del COVID-19 o della quarantena precauzionale, in quanto identificati come contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva prevista dalle vigenti disposizioni, sono autorizzati, previa comunicazione ...

