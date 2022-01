Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con gli ottavi agli Australian Open? Montepremi e cifre (Di sabato 22 gennaio 2022) Jannik Sinner ha sconfitto Taro Daniel al terzo turno degli Australian Open 2022. Il tennista italiano ha dovuto sudare più del previsto contro il giapponese, ma sulla lunga distanza è emersa la sua maggiore classa e ha vinto l’incontro in quattro set. L’altoatesino ha avuto un enorme passaggio a vuoto nel secondo set, ma successivamente è riuscito ad alzare il ritmo del suo gioco in maniera progressiva e si è imposto col punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1. Il 20enne tornerà in campo tra un paio di giorni per fronteggiare il vincente della contesa tra l’Australiano Alex de Minaur e lo spagnolo Pablo Andujar. Il numero 10 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento al temibile padrone di casa, che sarà sostenuto da un pubblico infuocato e che in ATP Cup ha sconfitto ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022)ha sconfitto Taro Daniel al terzo turno degli2022. Il tennista italiano ha dovuto sudare più del previsto contro il giapponese, ma sulla lunga distanza è emersa la sua maggiore classa e ha vinto l’incontro in quattro set. L’altoatesino ha avuto un enorme passaggio a vuoto nel secondo set, ma successivamente è riuscito ad alzare il ritmo del suo gioco in maniera progressiva e si è imposto col punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1. Il 20enne tornerà in campo tra un paio di giorni per fronteggiare il vincente della contesa tra l’o Alex de Minaur e lo spagnolo Pablo Andujar. Il numero 10 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento al temibile padrone di casa, che sarà sostenuto da un pubblico infuocato e che in ATP Cup ha sconfitto ...

