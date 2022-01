Nadal-Mannarino domani in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di sabato 22 gennaio 2022) Rafael Nadal affronterà Adrian Mannarino in occasione degli ottavi di finale degli Australian Open 2022, Slam che caratterizza usualmente l’inizio di ogni stagione tennistica. Impegno alla portata per il maiorchino, che nell’incontro di terzo turno contro Khachanov ha perso il primo set del suo torneo ma resta comunque favorito. Guai però a sottovalutare il francese, anche lui mancino, capace di sconfiggere nell’ordine Duckworth, Hurkacz e Karatsev. Nadal ha vinto entrambi i precedenti 2-0. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La dura sfida tra Nadal e Mannarino è in programma domani, domenica 23 gennaio, con orario ancora da ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Rafaelaffronterà Adrianin occasione degli ottavi di finale degli, Slam che caratterizza usualmente l’inizio di ogni stagione tennistica. Impegno alla portata per il maiorchino, che nell’incontro di terzo turno contro Khachanov ha perso il primo set del suo torneo ma resta comunque favorito. Guai però a sottovalutare il francese, anche lui mancino, capace di sconfiggere nell’ordine Duckworth, Hurkacz e Karatsev.ha vinto entrambi i precedenti 2-0. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV La dura sfida traè in programma, domenica 23 gennaio, conancora da ...

