Mission: Impossible 7 e 8 ancora posticipati al 2023 e 2024 (Di sabato 22 gennaio 2022) Non c’è pace per Mission: Impossible, hanno infatti comunicato che, le date di uscita di Mission: Impossible 7 e 8 sono posticipate al 2023 ed al 2024. Quali sonon le nuova date di uscita di Mission: Impossible 7 e 8? Le nuove date d’uscita sono il 14 luglio 2023 per Mission: Impossible 7, ed il 28 giugno 2024 per Mission: Impossible 8. I ritardi Il settimo film, che è coprodotto da Skydance, doveva uscire originariamente il 23 luglio 2021 ed è stato posticipato più volte poiché la situazione della salute pubblica è cambiata. Anche la produzione del film in giro per il mondo è ritardata a causa del COVID-19. I film di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022) Non c’è pace per, hanno infatti comunicato che, le date di uscita di7 e 8 sono posticipate aled al. Quali sonon le nuova date di uscita di7 e 8? Le nuove date d’uscita sono il 14 luglioper7, ed il 28 giugnoper8. I ritardi Il settimo film, che è coprodotto da Skydance, doveva uscire originariamente il 23 luglio 2021 ed è stato posticipato più volte poiché la situazione della salute pubblica è cambiata. Anche la produzione del film in giro per il mondo è ritardata a causa del COVID-19. I film di ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mission: Impossible, pessime notizie per i fan in attesa dei nuovi capitoli della saga con Tom Cruise… - antonio38835487 : @AdolfoTasinato @Agenzia_Ansa e' tutto un complotto da mission impossible. morta o non piu' in vita? positiva o ma… - BestMovieItalia : Mission: Impossible, pessime notizie per i fan in attesa dei nuovi capitoli della saga con Tom Cruise -… - Ivan_Grieco : @micheleboldrin @Luca_dtv Questa è da Mission Impossible ma ci proviamo - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Nelle ultime ore è stato annunciato un ulteriore slittamento per la data di uscita dei nuovi due episodi della saga di #M… -