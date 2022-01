Milleproroghe: emendamenti bipartisan su proroga cig Covid (Di sabato 22 gennaio 2022) La proroga della cassa integrazione Covid, scaduta a fine 2021, per ulteriori 13 settimane, fino al 31 marzo 2022, prevedendo un limite di spesa di 150 milioni. E' quanto chiedono diversi emendamenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Ladella cassa integrazione, scaduta a fine 2021, per ulteriori 13 settimane, fino al 31 marzo 2022, prevedendo un limite di spesa di 150 milioni. E' quanto chiedono diversi...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Milleproroghe: emendamenti bipartisan su proroga cig Covid: Diverse proposte per prolungare la scadenza almeno a fine mar… - fisco24_info : Milleproroghe: emendamenti bipartisan su proroga cig Covid: Diverse proposte per prolungare la scadenza almeno a fi… - iconanews : Milleproroghe: emendamenti bipartisan su proroga cig Covid - JoNickGiusy : RT @giuseppe_stem: ll parlamento può supportare per i docenti #STEM l'assunzione con #emendamenti in #milleproroghe #idoneiSTEMinRUOLO @v_… - StefanoCeccanti : Il fascicolo emendamenti milleproroghe -