Michelle McCool: “Ho deciso di partecipare alla Rumble per i miei figli, vado per loro” (Di sabato 22 gennaio 2022) Michelle McCool è una modella ed ex wrestler statunitense della WWE, dove ha detenuto due volte il Women’s Championship e due volte il Divas Championship, restando l’unica donna a detenere entrambi i titoli contemporaneamente. Nel 2018, ha fatto una breve apparizione nella speciale puntata Raw25 insieme ad altre ex lottatrici e partecipando al primo Royal Rumble match femminile, venendo però eliminata da Natalya. A distanza di quattro anni, ha annunciato tramite il sito ufficiale della federazione la sua partecipazione all’omonimo match a eliminazione. Di recente, a conferma di ciò, è apparsa su “Busted Open” per discutere proprio di come è stata ingaggiata per la prossima Rumble e sulle motivazione che l’hanno spinta ad accettare. Le sue parole “Ho ricevuto una telefonata dal talent relations proprio nel ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 22 gennaio 2022)è una modella ed ex wrestler statunitense della WWE, dove ha detenuto due volte il Women’s Championship e due volte il Divas Championship, restando l’unica donna a detenere entrambi i titoli contemporaneamente. Nel 2018, ha fatto una breve apparizione nella speciale puntata Raw25 insieme ad altre ex lottatrici e partecipando al primo Royalmatch femminile, venendo però eliminata da Natalya. A distanza di quattro anni, ha annunciato tramite il sito ufficiale della federazione la sua partecipazione all’omonimo match a eliminazione. Di recente, a conferma di ciò, è apparsa su “Busted Open” per discutere proprio di come è stata ingaggiata per la prossimae sulle motivazione che l’hanno spinta ad accettare. Le sue parole “Ho ricevuto una telefonata dal talent relations proprio nel ...

