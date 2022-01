McEnroe nello staff di Sinner? Ecco perché potrebbe essere una mossa vincente (Di sabato 22 gennaio 2022) Ultimamente è molto chiacchierata la possibilità di vedere John McEnroe nello staff di Jannik Sinner. Da entrambe le parti ci sono state delle aperture e pensandoci bene non sarebbe affatto una prospettiva malvagia. McEnroe per ottenere risultati anche sull’erba Dopo la vittoria in scioltezza contro Sousa, Sinner in conferenza stampa si era lasciato andare a una dichiarazione ben piazzata destinata inevitabilmente (e volutamente?) a generare un certo brusio: «Il mio team per il momento è composto dal coach Riccardo Piatti, dal preparatore Dalibor Sirola e dal fisioterapista Claudio Zimaglia. Ma ci sarà una nuova persona che non voglio svelare». Da allora infatti è scattato il toto-coach e diversi nomi sono saltati fuori. Quello forse più insistente è stato quello di John ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Ultimamente è molto chiacchierata la possibilità di vedere Johndi Jannik. Da entrambe le parti ci sono state delle aperture e pensandoci bene non sarebbe affatto una prospettiva malvagia.per ottenere risultati anche sull’erba Dopo la vittoria in scioltezza contro Sousa,in conferenza stampa si era lasciato andare a una dichiarazione ben piazzata destinata inevitabilmente (e volutamente?) a generare un certo brusio: «Il mio team per il momento è composto dal coach Riccardo Piatti, dal preparatore Dalibor Sirola e dal fisioterapista Claudio Zimaglia. Ma ci sarà una nuova persona che non voglio svelare». Da allora infatti è scattato il toto-coach e diversi nomi sono saltati fuori. Quello forse più insistente è stato quello di John ...

