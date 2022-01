Matera, un'auto precipita in una scarpata: morti tre giovani studenti (Di sabato 22 gennaio 2022) TRAGICO INCIDENTE 22 gennaio 2022 11:19 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) TRAGICO INCIDENTE 22 gennaio 2022 11:19 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @News24_it: Matera, auto finisce in una scarpata: morti tre 20enni - TGCOM - blogsicilia : ?? #oltrelostretto - #Pisticci - #Matera. Auto finisce in una scarpata. Morti 3 giovani. I dettagli ?? - News24_it : Matera, auto finisce in una scarpata: morti tre 20enni - TGCOM - news_mondo_h24 : Matera, auto in una scarpata, morti tre giovani - rtl1025 : ?? Avevano venti e ventun'anni le tre vittime dell'#incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in provin… -