LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia torna a vincere! “Mi è esploso il cuore, penso al superG” (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.15 E ALLE 13.45 LA CRONACA DELLA Discesa DI Cortina D’AMPEZZO: VITTORIA DI Sofia Goggia Sofia Goggia: “HO FATTO DI TUTTO E HO VINTO: MI E’ esploso IL cuore” 13.07: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, l’appuntamento è per il superG di domani. Buon week end! 13.06: Questa la classifica di Coppa del Mondo con Goggia che si avvicina minacciosamente alle prime due della classe: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 966 2 VLHOVA Petra SVK 929 3 Goggia Sofia ITA 769 4 HECTOR Sara SWE 582 5 BRIGNONE Federica ITA 559 6 SIEBENHOFER Ramona AUT ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.15 E ALLE 13.45 LA CRONACA DELLADID’AMPEZZO: VITTORIA DI: “HO FATTO DI TUTTO E HO VINTO: MI E’IL” 13.07: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, l’appuntamento è per ildi domani. Buon week end! 13.06: Questa la classifica di Coppa del Mondo conche si avvicina minacciosamente alle prime due della classe: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 966 2 VLHOVA Petra SVK 929 3ITA 769 4 HECTOR Sara SWE 582 5 BRIGNONE Federica ITA 559 6 SIEBENHOFER Ramona AUT ...

Advertising

SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci Nella #discesalibera di #Cortina successo numero 17 per Sofia #Goggia, che ipoteca la… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #LaLiga #Bundesliga… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia scaccia i fantasmi e trionfa! Coppa del Mondo general… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: pazzesca Sofia Goggia è prima con tanti rischi! Indietro le altre… - MontagnaDiLibri : Celebrando i campionati di Coppa del Mondo di Sci alpino a Cortina, #UnaMontagnadiLibri, Lorenzo Fabiano e la campi… -