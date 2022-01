L’Inter si tutela, individuato il sostituto di Correa! (Di sabato 22 gennaio 2022) Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport toccando un nome nuovo, Felipe Caicedo del Genoa: “L’evento, in questo caso, è Correa. L’opzione che nasce è l’arrivo di un attaccante, il nome su cui si ragiona è quello di Felipe Caicedo”. Felipe Caicedo InterInzaghi e i dirigenti delL’Inter hanno fatto un nuovo punto della situazione proprio ieri, ad Appiano. Ce n’è stato bisogno, anche perché l’infortunio di Correa si è rivelato più serio del previsto. La distrazione muscolare prevede uno stop di 30-35 giorni: vuol dire che l’argentino salterà almeno sei partite tra campionato e coppe, compresa l’andata degli ottavi Champions contro il Liverpool. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022) Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport toccando un nome nuovo, Felipe Caicedo del Genoa: “L’evento, in questo caso, è Correa. L’opzione che nasce è l’arrivo di un attaccante, il nome su cui si ragiona è quello di Felipe Caicedo”. Felipe Caicedo InterInzaghi e i dirigenti delhanno fatto un nuovo punto della situazione proprio ieri, ad Appiano. Ce n’è stato bisogno, anche perché l’infortunio di Correa si è rivelato più serio del previsto. La distrazione muscolare prevede uno stop di 30-35 giorni: vuol dire che l’argentino salterà almeno sei partite tra campionato e coppe, compresa l’andata degli ottavi Champions contro il Liverpool. VINCENZO BONIELLO

