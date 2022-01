Kim Catrall denigra And Just Like That

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 gennaio 2022) And. Lo ripete Carrie Bradshaw (Sara Jessica Parker) alla fine di ogni puntata del reboot di Sex and The City. Un sequel che conta ammiratori e detrattori, come praticamente tutto, nella vita. Si sa che Kim Cattrall, alias Samantha, ha deciso di non partecipare al progetto per via di dissaporti con Sarah Jessica Parker. Ora c’è chi è andato a pescare undell’attrice di How I Met Your Father a un post che definisce And“scadente e pacchiana“. L’autrice del post si dice contenta che la Cattrall non abbia partecipato. Ed ecco il cuore. Va detto che nel reboot gli sceneggiatori sono riusciti a non far sentire troppo la mancanza di un personaggio chiave come Samantha. And...