Il presidente di Enac | «Su Peretola abbiamo chiesto noi un confronto con il territorio»

Dopo l'appello di Nardella il presidente dell'Ente di vigilanza su Pisa e: «Avremo un incontro alla Difesa per nuovi slot. C'è la volontà di crescere»

...procura della repubblica e un'interpellanza regionale destinata all'assessore Verì e al... incalza Pettinari, 'riguarda lo studio aeronautico per ottenere l'autorizzazione: a soli 4 ...Portiamo avanti anche una visione condivisa con il, Pierluigi Di Palma che ha da sempre visto nella rete aeroportuale Catania - Comiso quello che ha già definito l'hub del ...Dopo l’appello di Nardella il presidente dell’Ente di vigilanza su Pisa e Peretola «Avremo un incontro alla Difesa per nuovi slot . Indica una volontà di crescita» ...Il governo siciliano ha avviato la cosiddetta "fusione per incorporazione", ossia una sola società gestirà gli aeroporti di Catania e Comiso.