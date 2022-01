Idea Cambiaso per l' estate 2022 | la Juventus monitora la situazione

Advertising

junews24com : Cambiaso Juve, nuova idea per la difesa del futuro: i dettagli - gilnar76 : Ultimissime Juve: idea Cambiaso per il futuro, ballottaggio verso il Milan #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : Cambiaso Juve, nuova idea per la difesa del futuro: i dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Cambiaso Juve, nuova idea per la difesa del futuro: i dettagli - -

Ultime Notizie dalla rete : Idea Cambiaso

In chiave futura, la Juventus punta due giovani di prospettiva:del Genoa, terzino classe 2000 in scadenza nel 2023 e il 23enne difensore del Frosinone Federico Gatti , tra le rivelazioni ...per il futuro La Juventus lavora anche al futuro: per la difesa un profilo monitorato con grande attenzione è quello di Andrea, terzino classe 2000 del Genoa . Alla sua prima ...Ascolta la versione audio dell'articolo. Cambiaso del Genoa è il nome nuovo per la Juve in chiave mercato per rinforzare la difesa del futuro: i dettagli. L’asse di mercato tra Juve e Genoa non è cald ...Spunta un nome nuovo per la Juventus. Non per l'immediato. Si tratta di Andrea Cambiaso, esterno classe 2000 del Genoa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il terzino rossoblù ...