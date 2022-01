I timori del centrodestra per il "piano C" sul Quirinale (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Berlusconi ha riunito nella giornata di venerdì i vertici azzurri per fare il punto sull'elezione del presidente della Repubblica. Ha ricordato come i Cinque stelle siano spaccati, ha sottolineato che ha un tesoretto di 498 voti ai quali potrebbe attingere, ha ipotizzato di poter andare avanti e di dare la disponibilità a candidarsi, nella convinzione che altri consensi potrebbero arrivare. Ma prima vuole incontrare i suoi alleati. Probabilmente lo farà da remoto. Per ora si tiene le porte aperte, "non è escluso che domani faccia l'endorsment per un'altra candidatura", spiega una fonte parlamentare azzurra. E se dovesse decidere di candidarsi la Lega e Fratelli d'Italia darebbero il via libera. Anche se restano fortissimi dubbi e perplessità sui numeri. Il 'piano B' per il Colle è Casellati. Il presidente del Senato, però, sconta il fatto di non avere ... Leggi su agi (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Berlusconi ha riunito nella giornata di venerdì i vertici azzurri per fare il punto sull'elezione del presidente della Repubblica. Ha ricordato come i Cinque stelle siano spaccati, ha sottolineato che ha un tesoretto di 498 voti ai quali potrebbe attingere, ha ipotizzato di poter andare avanti e di dare la disponibilità a candidarsi, nella convinzione che altri consensi potrebbero arrivare. Ma prima vuole incontrare i suoi alleati. Probabilmente lo farà da remoto. Per ora si tiene le porte aperte, "non è escluso che domani faccia l'endorsment per un'altra candidatura", spiega una fonte parlamentare azzurra. E se dovesse decidere di candidarsi la Lega e Fratelli d'Italia darebbero il via libera. Anche se restano fortissimi dubbi e perplessità sui numeri. Il 'B' per il Colle è Casellati. Il presidente del Senato, però, sconta il fatto di non avere ...

I timori del centrodestra per il "piano C" sul Quirinale

I timori del centrodestra per il "piano C" sul Quirinale Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, viene considerato come l'ultima strada da percorrere in caso di mancata intesa tra i partiti e 'impasse' dopo la quarta votazione per il Colle ...

