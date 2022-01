Gli investimenti della Silicon Valley per frenare l’invecchiamento umano (Di sabato 22 gennaio 2022) Dall’antica Cina all’India, passando per il mondo greco-romano fino all’Europa medioevale: la chimera della scoperta di un elisir di lunga vita è una tradizione universale che si tramanda nei secoli. Da una parte, il progresso della medicina che ha caratterizzato l’epoca moderna ha parzialmente soddisfatto l’ambizione di prolungare la durata dei nostri cicli vitali, grazie anche al generale miglioramento delle condizioni di vita della gran parte degli esseri umani presenti sul pianeta. Il rovescio della medaglia è stata la consapevolezza che, a livello scientifico, non si può fermare l’ineluttabile declino dei nostri organismi. Forse però, è possibile rallentarlo in maniera significativa. Mercoledì 18 gennaio è stato ufficializzato il lancio di Altos Labs, la startup che godrà del più grande finanziamento ... Leggi su linkiesta (Di sabato 22 gennaio 2022) Dall’antica Cina all’India, passando per il mondo greco-romano fino all’Europa medioevale: la chimerascoperta di un elisir di lunga vita è una tradizione universale che si tramanda nei secoli. Da una parte, il progressomedicina che ha caratterizzato l’epoca moderna ha parzialmente soddisfatto l’ambizione di prolungare la durata dei nostri cicli vitali, grazie anche al generale miglioramento delle condizioni di vitagran parte degli esseri umani presenti sul pianeta. Il rovesciomedaglia è stata la consapevolezza che, a livello scientifico, non si può fermare l’ineluttabile declino dei nostri organismi. Forse però, è possibile rallentarlo in maniera significativa. Mercoledì 18 gennaio è stato ufficializzato il lancio di Altos Labs, la startup che godrà del più grande finanziamento ...

