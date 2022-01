Fiorentina, il dopo Vlahovic: tutti i nomi sul taccuino della dirigenza (Di sabato 22 gennaio 2022) Fiorentina, preoccupa la situazione Vlahovic. Il bomber serbo sembra sempre più lontano da Firenze. Il suo addio era previsto per giugno, eppure, nelle ultime ore, una sua partenza già a gennaio sembra sempre più realistica. Sull’attaccante c’è il pressing forte della Juventus che vuole accelerare i tempi. La dirigenza viola è allora costretta a correre ai ripari e guardarsi attorno per trovare il sostituto. Vlahovic-Fiorentina Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza gigliata. Tra le conoscenze italiane fa gola Pavoletti, ma c’è anche l’idea Milik, l’ex Napoli piace a Pradè. Fuori dai confini troviamo l’interesse per Origi del Liverpool e Castellanos dei New York City. Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022), preoccupa la situazione. Il bomber serbo sembra sempre più lontano da Firenze. Il suo addio era previsto per giugno, eppure, nelle ultime ore, una sua partenza già a gennaio sembra sempre più realistica. Sull’attaccante c’è il pressing forteJuventus che vuole accelerare i tempi. Laviola è allora costretta a correre ai ripari e guardarsi attorno per trovare il sostituto.Diversi isulgigliata. Tra le conoscenze italiane fa gola Pavoletti, ma c’è anche l’idea Milik, l’ex Napoli piace a Pradè. Fuori dai confini troviamo l’interesse per Origi del Liverpool e Castellanos dei New York City.

Advertising

OptaPaolo : 7 - Dusan Vlahovic è diventato il secondo giocatore della Fiorentina nell'era dei tre punti a vittoria ad aver trov… - DiMarzio : .@GenoaCFC, arriva l'esonero per #Shevchenko: ai dettagli #Labbadia per sostituirlo, ma dopo la Fiorentina - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano: 'In porta andiamo avanti in questo modo. Non vedo l'ora che finisca il mercato invernale....'… - infoitsport : Tuttosport: 'Da Milik a Origi: pronto il casting Fiorentina per il dopo Vlahovic' - Vincenzocampor5 : RT @CmMature: Ieri sera è arrivato dopo le 8. Ha bevuto un drink e si è messo a vedere la fiorentina su quel nuovo canale di calcio. Non… -