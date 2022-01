È la reincarnazione di dio | nato un vitello con 3 occhi e 4 lobi

Advertising

leggem0rale : dio mio crosta lo odio così tanto lui chiaramente reincarnazione di tutti gli uomini ratti stannati su sto social - alwspotterhead : RT @alessallo: questo vecchio porco che ha il complesso di dio si crede la reincarnazione di isaac newton che frigna ogni cinque minuti per… - alessallo : questo vecchio porco che ha il complesso di dio si crede la reincarnazione di isaac newton che frigna ogni cinque m… - centalovesyou : RT @rtl1025: ?? #India: nasce un #vitello con tre occhi e molti lo considerano la reincarnazione del dio #Shiva. Il veterinario ha cercato d… - mrcrto : RT @1969dona: @LaVeritaWeb Deve essere la reincarnazione di qualche medico dei lager. Borioso e sicuro di sé tanto da credersi Dio e decide… -

Ultime Notizie dalla rete : reincarnazione dio

... una rara malformazione genetica, ma, nonostante la spiegazione scientiifica, per i fedeli indù quell'animale sarebbe un vero e proprio miracolo, una "delShiva ". Ad alimentare ...Vitello con 3 occhi e 4 lobi nato in India/ Foto "delShiva" INVASIONE DI SCARABEI: GLI INSETTI HANNO SOLLEVATO ADDIRITTURA LA COPERTURA DI UN TETTO L'invasione di scarabei in ...Il vitellino indiano avrebbe quell'aspetto insolito a causa di una rara malformazione genetica, ma la gente continua a gridare al miracolo ...In India è nato un vitello con 3 occhi e 4 lobi e in molti lo ritengono la reincarnazione del dio Shiva: il veterinario parla di malformazione ...