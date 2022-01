Camerun-Comore, situazione drammatica per gli avversari di Anguissa (Di sabato 22 gennaio 2022) La Coppa d’Africa entra nel vivo: terminata la fase a gironi, domani inizieranno gli ottavi di finale. Il Camerun di Frank Anguissa e il Senegal di Kalidou Kuolibaly saranno impegnati rispettivamente contro Comore e Capo Verde. Ma la situazione della nazionale Comore è drammatica. Isole Comore Comore, vera sorpresa di questa edizione della Coppa d’Africa, affronterà i padroni di casa del Camerun lunedì sera. Gli ospiti, però, vivono una situazione drammatica, causa Covid-19: come annunciato dalla federazione, oggi ci sono stati 12 casi di positività nel gruppo squadra. Tra i positivi, c’è anche l’allenatore Amir Abdou, ma la situazione è disastrosa per un ulteriore motivo: ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 gennaio 2022) La Coppa d’Africa entra nel vivo: terminata la fase a gironi, domani inizieranno gli ottavi di finale. Ildi Franke il Senegal di Kalidou Kuolibaly saranno impegnati rispettivamente controe Capo Verde. Ma ladella nazionale. Isole, vera sorpresa di questa edizione della Coppa d’Africa, affronterà i padroni di casa dellunedì sera. Gli ospiti, però, vivono una, causa Covid-19: come annunciato dalla federazione, oggi ci sono stati 12 casi di positività nel gruppo squadra. Tra i positivi, c’è anche l’allenatore Amir Abdou, ma laè disastrosa per un ulteriore motivo: ...

