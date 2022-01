Anche senza il Green Pass nei supermercati sarà possibile acquistare tutto (Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri, venerdì 21 gennaio, è stato approvato un nuovo Dpcm, in cui si regolamentano le attività cui chi è sprovvisto del Green Pass (base o rafforzato) potrà accedere tranquillamente. Come riportato da ‘iltempo.it‘, dal testo si intuiva che nei supermercati sarebbe stato possibile per loro entrare solo per acquistare beni di prima necessità, per lo più prodotti di natura alimentare (ve ne avevamo parlato in questo articolo). Nel pomeriggio poi il Palazzo Chigi ha aggiornato le FAQ, specificando che chi è esente dal Green Pass può acquistare qualsiasi genere di prodotti presso gli esercizi commerciali di cui sopra, Anche quelli non necessariamente legati al soddisfacimento dei esigenze primarie. La Meloni era già andata su tutte le ... Leggi su optimagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri, venerdì 21 gennaio, è stato approvato un nuovo Dpcm, in cui si regolamentano le attività cui chi è sprovvisto del(base o rafforzato) potrà accedere tranquillamente. Come riportato da ‘iltempo.it‘, dal testo si intuiva che neisarebbe statoper loro entrare solo perbeni di prima necessità, per lo più prodotti di natura alimentare (ve ne avevamo parlato in questo articolo). Nel pomeriggio poi il Palazzo Chigi ha aggiornato le FAQ, specificando che chi è esente dalpuòqualsiasi genere di prodotti presso gli esercizi commerciali di cui sopra,quelli non necessariamente legati al soddisfacimento dei esigenze primarie. La Meloni era già andata su tutte le ...

GiovaQuez : Le persone vaccinate possono donare il sangue, e le sacche prelevate sono utilizzate in questi mesi per le trasfusi… - fanpage : Nei supermercati si potrà comprare qualsiasi prodotto, anche se non essenziale, senza certificazione verde. Il gove… - Agenzia_Ansa : Alimentari e farmacie senza pass, arriva il nuovo Dpcm. Discussa la questione dei tabaccai visto che molti hanno i… - Brenda_C__ : RT @TheBitchesAcc: @RickyPalazzolo caro ricky anche soleil ha fatto alte percentuali senza storie d’amore,anzi ormai per lei è un gioco al… - MarySpes : RT @RicoAlessandro: E poi arrivò la Faq di Palazzo Chigi: senza green pass, al supermercato si possono comprare anche beni non essenziali.… -