WWE | In arrivo a NXT un ex atleta dalla AEW

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Dave Meltzer riporta nell’ultima edizione della Wrestling Observer Newsletter che la WWE avrebbe messo sotto contratto Cole Karter, giovane wrestler che ha fatto diverse apparizioni a AEW Dark l’anno scorso. Karter è apparso anche in una puntata di Dynamite, perdendo un match contro Anthony Ogogo. Il report Meltzer fa notare che Karter ha divulgato la notizia del suo “ultimo match indipendente”, che si svolgerà il 22 gennaio. Il report comunica: “Sebbene non gli sia permesso dire nulla, crediamo che abbia già firmato un contratto o che sia in procinto di farlo, dal momento che si trovava recentemente a un provino“. I trascorsi di Karter Karter, ventunenne, dovrebbe debuttare ad NXT dopo diverse sessioni di training al Performance Center. La sua ultima apparizione in AEW è stata lo scorso 23 ottobre a Dark Elevation, in cui il team composto da lui, Arjun Singh e Carlie ...