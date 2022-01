Via Mugnano-Giugliano La strada delle “toppe” e dei “rappezzi”

Advertising

ilsidero : @Rrahmanerica Ma se ci passerai le giornate da 'il ventinove', smettila, che per farti tornare a Mugnano dobbiamo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Via Mugnano

Internapoli

...- mare alla zona industriale di, ad est di San Concordio. Ulteriori lavori di riasfaltatura delle strade comunali verranno svolti nei prossimi giorni, tempo permettendo, proprio in...... Giugliano; tendostruttura di Villaricca inNapoli; palestra del Liceo Cartesio a Villaricca (per le vaccinazioni pediatriche); palestra del liceo Segrè aI lavori di scarificazione del manto stradale in Via Consani, all'altezza dell'acquedotto del Nottolini, stanno creando incolonnamenti che arrivano fino al Parco della Pace e all'incrocio con Via Nott ...Lutto a Mugnano per la morte di don Umberto Chianese. L'amato sacerdote è scomparso ieri a 87 anni. A piangerlo, in particolare, è la comunità parrocchiale della chiesa dei Ss. Alfonso e Luigi in via ...