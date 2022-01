The Darkside Detective si prepara a ricevere il tocco diretto su Stadia (Di venerdì 21 gennaio 2022) The Darkside Detective: A Fumble In The Dark sarà il prossimo gioco a ricevere il “tocco diretto” su Stadia. La notizia è stata confermata dagli sviluppatori che sperano di rilasciare tale funzione già col rilascio del prossimo caso. Il tocco diretto è una funzione molto utile per i giochi che vengono utilizzati maggiormente nei dispositivi mobili, permettendo appunto di interagire direttamente con lo schermo. Sarà possibile giocare senza controller e senza i tasti in sovraimpressione, semplicemente utilizzando le dita per compiere le azioni desiderate. Questa funzione ha visto il debutto su Stadia grazie a Humankind e da non molto è arrivata su Hundred Days. Adesso con The Darkside Detective la ... Leggi su g-stadia (Di venerdì 21 gennaio 2022) The: A Fumble In The Dark sarà il prossimo gioco ail “” su. La notizia è stata confermata dagli sviluppatori che sperano di rilasciare tale funzione già col rilascio del prossimo caso. Ilè una funzione molto utile per i giochi che vengono utilizzati maggiormente nei dispositivi mobili, permettendo appunto di interagire direttamente con lo schermo. Sarà possibile giocare senza controller e senza i tasti in sovraimpressione, semplicemente utilizzando le dita per compiere le azioni desiderate. Questa funzione ha visto il debutto sugrazie a Humankind e da non molto è arrivata su Hundred Days. Adesso con Thela ...

