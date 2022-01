Svelata la scenografia di Sanremo 2022 | ecco come sarà il palco dell’Ariston

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Vieneladie c’è una certezza: la scala. Torna l’incubo dei tacchi a spillo delle donne che sfileranno suldel Teatro Ariston didurante il Festival numero 72. La scala è presente: dovranno farci i conti. Gaetano e Maria Chiara Castelli firmano l’allestimento del Festival. Un trionfo di luci e un disegno tra passato e futuro con la prorompente scalinata che solca ilscenico. Aè davvero tutto quasi pronto e non resta che andare in scena. Il Festival si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio e gli artisti sulsaranno al centro di unastupenda,solo oggi. “Quando abbiamo incontrato Amadeus ad agosto ci ha ...

Sanremo 2022:la nuovafirmata Castelli . Gaetano e Maria Chiara Castelli - lui alla sua ventesima 'firma' al , lei, la figlia, all'ottava - strizzano l'occhio al mondo del varietà, ma ...A dominare lasono le forme curve, per creare una prospettiva che sia " hanno spiegato Gaetano e Maria Chiara Castelli " " profonda e accogliente: in qualche modo, una sintesi tra le ...Si tratta di un ponte tra nuovo e vecchio, una rielaborazione non vintage di elementi classici, qualcosa di più vicino a un restyling.