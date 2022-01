Sonia Bruganelli su Lulù e Manuel | Bortuzzo sarebbe “solo” un trofeo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Non sono piaciute ai fan di, le parole di. Dai social, l’opinionista del Grande Fratello VIP 6, a poche ore dalla nuova diretta del programma di Canale 5, ha chiarito quella che è la sua posizione sulla coppia. Peccato che lanon trovi mai tempo di dire queste cose nelle dirette e le debba direvia social, perchèinteressante ascoltare anche il parere dei diretti interessati su quelle che sono le sue parole… “Non penso chepotrà mai vincere il Grande Fratello Vip perché, secondo me,ora hadentro, io credo che si vedano le personalità quando sono sole, abbiamo vistocambiare tanto quando è andato via Aldo, che era un punto ...

Nel frattempo, tornando a Manuel e Lulù , recentemente si è espressa sulla coppia anche, opinionista del programma: Non penso che Lulù potrà mai vincere il Grande Fratello Vip ..., durante una diretta su Instagram, ha parlato della coppia formata da Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo prima della diretta del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera su Canale ...Non sono piaciute ai fan di Lulù e Manuel, le parole di Sonia Bruganelli. Dai social, l’opinionista del Grande Fratello VIP 6, a poche ore dalla nuova diretta del programma di Canale 5, ha chiarito qu ...Manuel Bortuzzo al GF Vip, Sonia Bruganelli ne è certa: "Senza Aldo Montano è cambiato” Sonia Bruganelli è sempre molto attiva sui social, che usa per ...