SONDAGGIO: il tuo pronostico di Catanzaro-Palermo. Come finirà? (1-X-2) (Di venerdì 21 gennaio 2022) La sfida tra Catanzaro e Palermo è in programma lunedì sera: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita Leggi su mediagol (Di venerdì 21 gennaio 2022) La sfida traè in programma lunedì sera: puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

Advertising

LorenzodalLago : Sondaggio: tuo figlio ti confessa di aver partecipato alla molestia di gruppo di Capodanno, cosa fai: 1) lo denunci… - Mediagol : SONDAGGIO: il tuo pronostico di Catanzaro-Palermo. Come finirà? (1-X-2) - vanefly87 : @axemii_ap Manca il nome della raccomandata x eccellenza..quindi no sense il tuo sondaggio - TeleradioNews : ***VERSO LE REGIONALI***Il sondaggio di Datamedia indica Stefano Caldoro in... - VinzRaffa : @DarioPuppo Nel tuo sondaggio dell'altro giorno avevo votato 'Alcaraz in lotta' perchè temevo che alla distanza la… -