Scuole aperte in Campania, De Luca contro Bianchi: «Mistifica i dati, contagi in aumento del 132%» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, definisce «dati Mistificati» quelli dati dal ministro Bianchi e aggiunge: «Non è vero che 92% delle situazioni sono normali,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il governatore della, Vincenzo De, definisce «ti» quellidal ministroe aggiunge: «Non è vero che 92% delle situazioni sono normali,...

Ultime Notizie dalla rete : Scuole aperte 'La Dad discrimina chi non può accedere alla digitalizzazione' VITERBO - 'La Didattica a distanza (Dad) discrimina chi non può accedere alla digitalizzazione. Le scuole devono restare aperte, ma in sicurezza e con regole chiare. Chi lavora oggi nella scuola non svolge una professione, ma una vera e propria missione'. Lo dichiara la segretaria generale della ...

Una guida nazionale racconta la Riserva di Biosfera dell'Appennino ...borgo "ora svuotato" ti faceva sentire l'abbraccio di una comunità di persone generose e aperte. La ... Ora, collabora con le scuole dell'Istituto agrario di Sarzana e le Cantine Lunae di Bosoni credano ...

Scuole aperte ma aule vuote. Lettera Orizzonte Scuola Coronavirus, a Novara nuovo hub dedicato ai tamponi per le scuole Da lunedì 24 gennaio auementeranno i tamponi eseguiti a Novara. A seguito degli esiti della gara espletata dall’Asl Novara verrà infatti attivato un nuovo hub dedicato all'esecuzione dei tamponi per l ...

Scuola inclusiva, anche Rimini tra le città-laboratorio di 'School's Out' Rendere la scuola un ambiente sempre più inclusivo attraverso la formazione, la ricerca e una serie di azioni mirate alle tematiche di genere. L'obiettivo è quello di sviluppare e testare a Rimini il ...

