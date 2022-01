Rientro a scuola, 18.786 le classi che non fanno lezioni in presenza a causa del covid: in Francia la situazione è difficile (Di venerdì 21 gennaio 2022) In Francia, la situazione Rientro a scuola è anche peggiore di quella italiana: sono 18.786 le classi delle scuole francesi chiuse per la presenza di casi covid o per l'assenza di personale docente, sempre riconducibile alla pandemia. Lo ha reso noto il ministero dell'Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) In, laè anche peggiore di quella italiana: sono 18.786 ledelle scuole francesi chiuse per ladi casio per l'assenza di personale docente, sempre riconducibile alla pandemia. Lo ha reso noto il ministero dell'Istruzione. L'articolo .

Advertising

Mov5Stelle : Al lavoro per semplificare norme su quarantene e rientro a scuola ?? Leggi qui l'intervista integrale di… - ag_notizie : Caos scuola: cosa cambia su rientro in classe, quarantena, tamponi e mascherine - redontuscia : #Evidenza #Politica #Società #Viterbo Scuola, Luisa Ciambella: “Forse un rientro a scuola chiedendo agli studenti u… - IsaInghirami : RT @alexcorlazzoli: Il mantra della scuola in presenza e un Governo che sul rientro in aula ha solo decantato una serie di bugie @filodiret… - InNotizia : Settimana di rientro in aula per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio di Pol… -