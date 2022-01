Quali Regioni in zona arancione da lunedì 24 gennaio 2022: i dati sul monitoraggio (Di venerdì 21 gennaio 2022) La cartina dell’Italia è pronta a cambiare, ancora una volta, colore e dopo la Valle D’Aosta toccherà ad altre Regioni passare in fascia arancione, quella che per mesi è sembrata appartenere al passato. Sono ancora pochi i territori in zona bianca, tanti in quella gialla, ma presto qualcuno dovrà fare i conti con il passaggio in arancione, zona ‘colorata’ dove cambia ben poco per chi è vaccinato e ha il Super Green Pass, ormai indispensabile per partecipare alla vita sociale. Lazio a rischio zona arancione da lunedì 24 gennaio? Gli ultimi dati su ricoveri e terapie intensive Quali Regioni passeranno in zona arancione da lunedì 24 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) La cartina dell’Italia è pronta a cambiare, ancora una volta, colore e dopo la Valle D’Aosta toccherà ad altrepassare in fascia, quella che per mesi è sembrata appartenere al passato. Sono ancora pochi i territori inbianca, tanti in quella gialla, ma presto qualcuno dovrà fare i conti con il passaggio in‘colorata’ dove cambia ben poco per chi è vaccinato e ha il Super Green Pass, ormai indispensabile per partecipare alla vita sociale. Lazio a rischioda24? Gli ultimisu ricoveri e terapie intensivepasseranno inda24 ...

