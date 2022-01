Poco tempo per la pedicure? Puoi avere piedi da favola in 5 minuti! (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una pedicure veloce può davvero salvare la serata quando abbiamo piedi ruvidi e Poco tempo: ecco una tecnica efficace e a costo zero! La pedicure dovrebbe essere un momento dedicato al relax e al benessere, ma non sempre abbiamo a disposizione tutto il tempo necessario a “fare le cose come si deve”. In certi casi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unaveloce può davvero salvare la serata quando abbiamoruvidi e: ecco una tecnica efficace e a costo zero! Ladovrebbe essere un momento dedicato al relax e al benessere, ma non sempre abbiamo a disposizione tutto ilnecessario a “fare le cose come si deve”. In certi casi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

il_pucciarelli : In una famosa intervista poco tempo prima di morire Mario Monicelli disse che la parola “speranza” era «una trappol… - GuidoDeMartini : ?? 1ª,2ª,3ª,4ª DOSE ?? Vaccino, troppe dosi in poco tempo: 'Paralisi immunitaria', quale gravissimo rischio corre il… - GuidoDeMartini : ?????? ABRIGNANI immunologo CTS: 'Non è una buona idea abbreviare troppo; se si vaccina ogni 2-3 mesi, dopo un po'… - JvJean1971 : @M_Dellorto Era una cosa che provocava LEGO stessa con il ritiro di scatole 'iconiche' pensa solo al Falcon UCS 101… - grindelwaldsole : è tornato ron poco tempo fa DOMANDATEMI COME STO -