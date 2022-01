Orsato-Serra, due pesi e due misure (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ci si interroga sulla situazione di Orsato e Serra: arbitri coinvolti negli stessi errori, ma con valutazioni diverse Il Corriere dello Sport ha analizzato la situazione e il caso degli arbitri Orsato e Serra. Due pesi e due misure per la scelta di Gervasoni e sulle valutazioni al termine delle rispettive partite. Orsato aveva diretto Roma-Juventus e aveva causato perplessità nel rigore assegnato ai giallorossi senza lasciare il vantaggio, mentre Serra reo del gol annullato a Messias. La valutazione del primo è stata alta e ora farà il bis con Milan Juventus, il secondo retrocesso in B come VAR. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ci si interroga sulla situazione di: arbitri coinvolti negli stessi errori, ma con valutazioni diverse Il Corriere dello Sport ha analizzato la situazione e il caso degli arbitri. Duee dueper la scelta di Gervasoni e sulle valutazioni al termine delle rispettive partite.aveva diretto Roma-Juventus e aveva causato perplessità nel rigore assegnato ai giallorossi senza lasciare il vantaggio, mentrereo del gol annullato a Messias. La valutazione del primo è stata alta e ora farà il bis con Milan Juventus, il secondo retrocesso in B come VAR. L'articolo proviene da Calcio News 24.

