Orsato indisponibile | cambia l' arbitro di Milan - Juventus | tocca a Di Bello

Advertising

AntoVitiello : Cambia il direttore di gara per #MilanJuve. L'arbitro #Orsato è indisponibile, al suo posto per il big match di dom… - GoalItalia : Orsato indisponibile: cambia l'arbitro di Milan-Juventus ?? - FBiasin : '#Orsato indisponibile, niente #MilanJuve. #Rocchi cerca il sostituto'. Se fossi un arbitro spegnerei il telefono. - LeonardoLoschi : RT @Pistogolblasta2: ? Daniele #Orsato INDISPONIBILE! Cambia l’arbitro di #MilanJuventus. Non sapeva a chi concedere il rigore. - ArmandaGelsomin : RT @CalcioFinanza: #Orsato indisponibile: cambia l’arbitro di Milan-Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Orsato indisponibile

Non sarà Danielel'arbitro di Milan - Juventus di domenica sera alle 20.45 a San Siro. L'arbitro è, al suo posto a dirigere la partita sarà uno tra Di Bello, Massa e Valeri. Non è nota la ragione ......non dirigerà la supersfida di campionato in programma domenica alle 20.45 a San Siro tra Milan e Juventus. Il fischietto di Schio , come riferito dal Corriere dello Sport, èe ...SERIE A - L'AIA ha reso noto di avere sostituito il direttore di gara di Schio, che era stato designato per il big match di domenica sera a San Siro, senza prec ...Serie A 2021/2022, 23° giornata: cambio per l'arbitro di Milan-Juventus, Orsato è indisponibile. In campo il Var Di Bello, al suo posto Di Paolo ...