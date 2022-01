Nuovo DPCM Green Pass, ecco le attività esenti da certificazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il DPCM che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza Green Pass: nell'elenco i supermercati e i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l'acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato ilche indica lecommerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza: nell'elenco i supermercati e i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l'acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. L'articolo .

Advertising

NicolaPorro : ?? Questa è davvero incredibile: l'ultima follia del governo per sorvegliare i non vaccinati ???? #dpcm #novax… - Agenzia_Ansa : Alimentari e farmacie senza pass, arriva il nuovo Dpcm. Discussa la questione dei tabaccai visto che molti hanno i… - RaiNews : Governo, dal 1° febbraio non sarà necessario il green pass per i supermercati, farmacie, parafarmacie e benzinai - ilfuzzo : RT @Gianlustella: Da avvocato ritengo che il nuovo #dpcm sia molto pericoloso sotto gli aspetti di ordine pubblico. Prevedere controlli i… - Stefyndq : RT @NicolaPorro: ?? Questa è davvero incredibile: l'ultima follia del governo per sorvegliare i non vaccinati ???? #dpcm #novax #greenpass htt… -