Napoli | Lobotka | «Mi dicevano che ero grasso | ora lotto per lo scudetto»

Il centrocampista del Napoli Lobotka ha parlato del buon momento di forma che sta vivendo in azzurro Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, in una intervista a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del grande momento di forma che sta vivendo. MOMENTO DI FORMA – «Adesso sono felice perché sto giocando molte partite. Prima invece ho pensato anche di cambiare squadra perché volevo godermi il calcio e giocare. Poi però Gattuso è andato via e mister Spalletti ha dimostrato di credere in me». HAMSIK – «Le belle parole di Hamsik su di me? Marek mi ha aiutato molto, soprattutto con i tifosi. Molti giustamente non capivano come la società avesse potuto pagarmi 20 milioni di euro, dicevano che ero grasso… Marek invece mi conosce bene ed è stato un grande.

