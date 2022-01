Metà dei pazienti no Covid rischia di contagiarsi negli ospedali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un’indagine dei medici internisti ospedalieri della Fadoi: il 57% delle strutture ha grandi difficoltà ad isolare nei reparti i pazienti positivi asintomatici e il 29% non ci riesce affatto Leggi su lastampa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un’indagine dei medici internistieri della Fadoi: il 57% delle strutture ha grandi difficoltà ad isolare nei reparti ipositivi asintomatici e il 29% non ci riesce affatto

